Çocuklar Duymasın’ın Seyyar Tayyar’ı Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

1994 yılında bu görevine ek olarak Osmangazi Belediyesi'nin sanat danışmanlığını üstlendi. Beledri binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti.

Emin Gümüşkaya, 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevi yaptı. Burada yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2001 yılında yargılandı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamuoyunda 'perde operasyonu' diye bilinen davada, sanıklar, 'Devlet Tiyatroları'nı usulsüz harcamalarla zarara sokmak' suçundan yargılandı. Mahkeme suçlarını sabit gördüğü Rahmi Dilligil, Emin Gümüşkaya ve Hasan Acar'ı 3'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırırken, 13 sanık beraat etti.