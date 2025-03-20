Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ocak ayında beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Usta oyuncu yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.