Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Bizimkiler'de 'Hacer' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında yaşama veda etti.
Son dakika haberleri...Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Bizimkiler'de 'Hacer' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında yaşama veda etti.
TEDAVİ GÖRÜYORDU
Ocak ayında beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Usta oyuncu yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.
FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?
19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Küçüktepe, Perihan Abla'dan Bizimkiler'e, Uğurlugiller'den Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.
Küçüktepe, Bizimkiler dizisinde Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi.