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Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Hacer karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Son dakika haberleri...Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Bizimkiler'de 'Hacer' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında yaşama veda etti.

Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

TEDAVİ GÖRÜYORDU
Ocak ayında beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Usta oyuncu yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

Bizimkiler dizisinin yıldız oyuncusu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?
19 Aralık 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Filiz Küçüktepe, Perihan Abla'dan Bizimkiler'e, Uğurlugiller'den Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.

Küçüktepe, Bizimkiler dizisinde Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi.

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