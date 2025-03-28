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Aleyna Tilki şantaj ile neye uğradığını şaşırmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Aleyna Tilki, kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren şahsın şantajı sonrası soluğu mahkemede almıştı. Tilki'ye şantaj olayında savcı hapis talebinde bulunurken, zanlının kendini savunurken yaptığı savunma 'pes' dedirtti.

SABAH

Giriş Tarihi:

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

BABASINI VE ASİSTANINI ARADI

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

ŞANTAJ YAPTI

Bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yaydı.

'DELİLLER SABİT' DENİLDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

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