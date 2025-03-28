Aleyna Tilki şantaj ile neye uğradığını şaşırmıştı! Savunması 'pes' dedirtti

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

BABASINI VE ASİSTANINI ARADI İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.