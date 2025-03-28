SON DAKİKA: Emekliye zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi farkı bayramdan önce hesaplara yatacak!

Emekli bayram ikramiyesi, TBMM'de onaylanarak 4 bin TL'ye yükseltildi. TBMM'deki tartışmalar nedeniyle emekli bayram ikramiyesi zammı bir türlü onaylanamamış, farkların bayram sonrası yatması gündeme gelmişti. 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi 24 Mart'tan itibaren hesaplara yatmaya başlarken, fark ödemeleri için de haberler gelmeye başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman ödenecek? İşte son dakika emekli bayram ikramiyesi haberinin detayları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emekli bayram ikramiyesi bu yıla kadar 3 bin TL olarak hesaplara yatırıldı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine artış yapılmasına karar verildi. AK Parti, emekli bayram ikramiyesi için 1000 TL zam önerdi. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu.