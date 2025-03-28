SON DAKİKA: Emekliye zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi farkı bayramdan önce hesaplara yatacak!

Emekli bayram ikramiyesi, TBMM'de onaylanarak 4 bin TL'ye yükseltildi. TBMM'deki tartışmalar nedeniyle emekli bayram ikramiyesi zammı bir türlü onaylanamamış, farkların bayram sonrası yatması gündeme gelmişti. 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi 24 Mart'tan itibaren hesaplara yatmaya başlarken, fark ödemeleri için de haberler gelmeye başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman ödenecek? İşte son dakika emekli bayram ikramiyesi haberinin detayları...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Emekli bayram ikramiyesi bu yıla kadar 3 bin TL olarak hesaplara yatırıldı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine artış yapılmasına karar verildi. AK Parti, emekli bayram ikramiyesi için 1000 TL zam önerdi. Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI MECLİS'TEN GEÇTİ
Emekli bayram ikramiyesi zammının hayata geçirilebilmesi için parlamento onayı gerekiyordu. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonu sonrası Meclis karıştı. CHP'li vekillerin kürsü işgali ve İBB süreci nedeniyle Meclis gündemini değiştirmesiyle zam bir türlü onaylanamadı. Ancak, bayramdan önce Meclis Genel Kurulu bir kez daha toplanarak emekli bayram ikramiyesi zammını hayata geçirdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, TBMM'deki gecikme nedeniyle 3 bin TL şeklinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Ancak, TBMM'den kararın geçmesiyle fark ödemeleri de gündeme geldi. Emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek.
Edinilen bilgiye göre farkların bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor. İkramiye zammından 15.5 milyon dosya üzerinde 16.7 milyon kişi yararlanacak. Zammın mali etkisi 28.4 milyar lira olacak. Buna göre bu yıl toplamda emeklilere 127 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak.