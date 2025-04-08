Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

BÜŞRA PEKİN

ÜNLÜ oyuncu Büşra Pekin, "Havuçlu anne" rolüyle tanındığı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

ATA DEMİRER

SON olarak 'Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşan komedyen Ata Demirer sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Ata Demirer, 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Ameliyatsız kilo verdiği bilinen ünlü komedyenin yeni hali, çok beğenildi.

KAYRA ŞENOCAK

'İSİMSİZLER', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan oyuncu, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu canlandırdığı roller kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle de ses getiriyor. Bir buçuk yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

YEŞİM Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncu, zayıfladıktan sonra tarzını da tamamen değiştirdi.