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Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

Her zaman fit görüntüsü ile takipçilerini kendine hayran bırakan ünlüler kadar verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimler de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. İşte iğne ipliğe dönen ve görenlerin tanımakta zorluk çektiği o isimler!

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

BÜŞRA PEKİN

ÜNLÜ oyuncu Büşra Pekin, "Havuçlu anne" rolüyle tanındığı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi.

Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

ATA DEMİRER

SON olarak 'Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşan komedyen Ata Demirer sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Ata Demirer, 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Ameliyatsız kilo verdiği bilinen ünlü komedyenin yeni hali, çok beğenildi.

Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

KAYRA ŞENOCAK

'İSİMSİZLER', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan oyuncu, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncu canlandırdığı roller kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle de ses getiriyor. Bir buçuk yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

Dünden bugüne zayıflayan ünlüler

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

YEŞİM Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncu, zayıfladıktan sonra tarzını da tamamen değiştirdi.

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