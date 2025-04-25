Oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü

DİZİ ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden, aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çetin'in vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Acı haber, sanat camiası başta olmak üzere onu tanıyan herkesi yasa boğdu.

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı. Çetin cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedildi.