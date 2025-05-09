Ata Demirer efsanevi süngerciye eşlik etti

"Aksona Mehmet" olarak tanınan Mehmet Baş, denize dalışının 60. yılını sevilen sanatçı Ata Demirel ile kuladı.1950 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğan Baş, henüz 15 yaşındayken sünger avcılığı yapmaya başladı. Baş, denize olan tutkusu sayesinde 22 yıl boyunca dünyanın çok sayıda noktasında dalış yapıp, sünger avladı.

Bölgenin son süngercisi olduğunu belirtilen Baş, 1987 yılında süngerlerde gelişen bir hastalık nedeniyle kendisine ait teknesiyle başta dalış turizmi olmak üzere mavi yolculuk turları yapmaya başladı. Yaklaşık 60 yıldır denizden kopamayan Baş, deniz altında inceleme yapmayı sürdürüyor.

"DAHA NİCE 60 YILLARA"

Aksona Mehmet, denize ilk girdiği yılın üzerinden geçen 60 yılı oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile dalış yaparak kutladı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Denize tutkusu ile bilenen oyuncu Ata Demirer, Bodrumlu sünger avcısının denizdeki 60. yıl kutlamasına katıldı.

Aksona Mehmet paylaşımında, "1965 yılı Mayıs ayında sünger avcılığı için girmiş olduğum koca deryaların, derin maviliklerin tam 60 yılı doldu, 61'inci yıla başlıyoruz. 61 yılın ilk dalışını dostum Ata Demirer ve sualtı fotoğrafçısı Ömer Özgün Ulutan ile birlikte yapıyoruz. Daha nice 60 yıllara" ifadelerini kullandı.