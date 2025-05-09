Osman Bey ve Turgut Gazi’den tarihi buluşma

ATV'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman", yine çok izlenen bir bölüm ile daha ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 191. bölümünde Roma İmparatoru ile yaptığı anlaşma sonrası Kayı Obasına dönen Osman Bey birlikte büyüdüğü Ertuğrul Gazi obasında görünce büyük bir mutluluk yaşar. Akşam olduğunda İmparator'la yaptığı anlaşmadan dönen Osman Bey, Alpleriyle sohbet eden yaşlı bir adamı fark etti.

Alpler ayağa kalkarken yerinden kıpırdamayan bu kişiye seslenen Osman Bey, "Hayırdır, ne olur böyle? Kimsin hele dönesin yüzünü," diyerek yaklaşınca, karşısında gördüğü kişiye inanamadı: "Bu nasıl olur böyle, Turgut Gazi sen misin?" Turgut Gazi, "Obanda, ordunda bu Alp'e de yer var mıdır?" diyerek özlem dolu dönüşünü dile getirdi.