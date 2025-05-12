Nihat Kahveci hakkında suç duyurusu! Eski eşi Pınar Kaşgören WhatsApp yazışmalarını verdi: Salaksın, öküzüm...

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Nihat Kahveci, 2003 yılında hayatını Pınar Kaşgören'le birleştirmiş, çiftin bu birliktelikten Z.S.K.(17) ve E.K.(15) isimli iki çocuğu dünyaya gelmişti. İzmir 5. Aile Mahkemesi'nin 13 Ekim 2014 tarihli kararıyla taraflar anlaşmalı olarak boşanmış, çocukların velayeti anne Pınar Kaşgören'e verilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde eski eşler arasında bir kaos çıkmış, Kaşgören, ünlü futbolcu hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.
ÜNLÜ FUTBOLCUYA SUÇ DUYURUSU
SABAH'ın gündeme getirdiği uzaklaştırma kararının ardından Pınar Kaşgören'den bir hamle daha geldi. Kaşgören, eski eşi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak boşanmanın ardından Nihat Kahveci ile çocuklar arasında süren ilişkinin giderek bir psikolojik şiddet döngüsüne dönüştüğünü anlattı.
"HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLÜYOR
Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik "salaksın", "salak seni", "öküzüm" gibi ifadeleri 'sistematik' biçimde kullandığını, bu söylemlerin çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruhsal bütünlüğünü zedelediğini iddia eden Pınar Kaşgören, bu ifadelerin yalnızca ahlaki değil hukuki açıdan da açıkça suç teşkil ettiğini savundu. Dilekçeye eklenen WhatsApp mesaj kayıtlarıyla da ünlü futbolcunun onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte "hakaret" suçunu işlediği belirtildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA DA DEĞİNDİ
Dikekçede, Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik küçük düşürücü hakaret içeren devamlı söylemleri nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nin 28 Nisan 2025 tarihli kararıyla, çocuklar adına uzaklaştırma kararı verildiği, Nihat Kahveci'nin çocuklara karşı fiziksel değilse de psikolojik şiddet uyguladığı, bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin de altı çizildi.
YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
Dilekçede ayrıca Yargıtay'ın farklı dairelerinin benzer ifadelerle ilgili emsal kararlarına da yer verildi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2016/10818 sayılı kararında "salak, geri zekâlı" gibi sözlerin kaba söz değil; kişinin onurunu zedeleyen nitelikte hakaret olduğunun kaydedildiği, aynı şekilde Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 2019/13141 sayılı kararında "salak" ifadesinin mağdura yönelik hakaret suçu teşkil ettiğinin vurgulandığı söylendi.
"PEDAGOJİK GÜVENLİĞİ İHLAL EDİYOR"
Pınar Kaşgören'in avukatı aracılığıyla savcılığa ilettiği suç duyurusunda, "salak" ve benzeri ifadelerin küçük düşürücü, onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu, çocuklara karşı kullanıldığında ise etkisinin daha ağır olduğu belirtildi. Ayrıca sadece bireysel hakaret suçu değil, çocuk hakları ve pedagojik güvenliğin ihlali boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi. Şüpheli baba hakkında re'sen soruşturma başlatılması ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi talep edildi.