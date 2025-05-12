Nihat Kahveci hakkında suç duyurusu! Eski eşi Pınar Kaşgören WhatsApp yazışmalarını verdi: Salaksın, öküzüm...

Dikekçede, Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik küçük düşürücü hakaret içeren devamlı söylemleri nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nin 28 Nisan 2025 tarihli kararıyla, çocuklar adına uzaklaştırma kararı verildiği, Nihat Kahveci'nin çocuklara karşı fiziksel değilse de psikolojik şiddet uyguladığı, bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin de altı çizildi.

Dilekçede ayrıca Yargıtay'ın farklı dairelerinin benzer ifadelerle ilgili emsal kararlarına da yer verildi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2016/10818 sayılı kararında "salak, geri zekâlı" gibi sözlerin kaba söz değil; kişinin onurunu zedeleyen nitelikte hakaret olduğunun kaydedildiği, aynı şekilde Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 2019/13141 sayılı kararında "salak" ifadesinin mağdura yönelik hakaret suçu teşkil ettiğinin vurgulandığı söylendi.

"PEDAGOJİK GÜVENLİĞİ İHLAL EDİYOR"

Pınar Kaşgören'in avukatı aracılığıyla savcılığa ilettiği suç duyurusunda, "salak" ve benzeri ifadelerin küçük düşürücü, onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu, çocuklara karşı kullanıldığında ise etkisinin daha ağır olduğu belirtildi. Ayrıca sadece bireysel hakaret suçu değil, çocuk hakları ve pedagojik güvenliğin ihlali boyutunun da göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi. Şüpheli baba hakkında re'sen soruşturma başlatılması ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi talep edildi.

