İZDSO konser sezonunu Verdi’nin Requiem’i ile kapatıyor

İZMİR Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 23 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Orkestra, "Verdi Requiem'in İlk Seslendirilişinin 150. Yılı Konseri"nde şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahneyi Devlet Çok Sesli Korosu ile paylaşacak.
Denizbank'ın desteklediği konserde, soprano Burçin Savigne, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Mehmet Kavil ve bas Doğukan Özkan sahne alacak. Sezon kapanış konserinde Orkestra, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin bestelediği Requiem adlı ünlü yapıtı seslendirecek.