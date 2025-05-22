Rock devleri TIR’larla geliyor

Dünyaca ünlü müzik grubu Guns N' Roses konser için Türkiye'ye geliyor. 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek tarihi konsere sayılı günler kala, dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı. Rock müzik grubu Guns N' Roses 32 yıl sonra İstanbul'a geliyor. Tüm dünyada günümüze dek 100 milyon albüm satışı gerçekleştiren Guns N' Roses konseri için geri sayım başladı.

13 DEV TIR YOLDA

Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 tırlık ekipman Türkiye'ye gelmek üzere. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

İSTEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Axl Rose'un tamamen siyah dekore edilmesini istediği kulis ve grubun Türkiye'ye özel hazırlattığı geleneksel lezzetlerle dolu menü birleşince, bu konser yalnızca sahnesiyle değil, perde arkasıyla da uzun süre konuşulacak. Grup geleneksel Türk Mutfağı'ndan özel bir menu talep etti. İmam bayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkar beğendi ve baklava gibi Türk lezzetleri, grubun kulis listesinde yer aldı.