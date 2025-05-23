Oscar Ödüllü yıldız Bodrum’da

Ünlü tenisçi Novak Djokovic ile Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Djokovic ile aktör Redmayne ilçede düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi. İkili bir otelde düzenlenen söyleşiye katıldı, ardından da tenis oynadı.

TENİS OYNADILAR

Novak Djokovic yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, kimilerine göre tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Dünyaca ünlü tenisçi, Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne ile birlikte Amanruya'ya geldi. KM Event'in Kurucu CEO'su Meltem Tepeler'in konuğu olarak Bodrum'a gelen ikili, düzenlenen bir söyleşiye katıldı, ardından birlikte tenis oynadı.

Redmayne'nin aldığı çeşitli ödüller arasında bir BAFTA Ödülü ve iki de Olivier Ödülü bulunmaktadır.

ŞAŞIRTMAYA DEVAM

Meltem Tepeler'in yaptığı açıklamada "KM Events Bodrum şubemizin ilk etkinliği Amanruya'da dünyaca ünlü starları ağırlayarak gerçekleşti. Aman Tennis Club'ın bu önemli lansmanında, dünyanın en ünlü tenisçisi Novak Djokovic ve Oscar Ödüllü aktör Eddie Redmayne en önemli konuklarımız oldular. KM Events Bodrum ile daha pek çok farklı projeyi bu yaz deneyimleyeceğiz, sizleri şaşırtmaya devam edeceğiz." dedi.

MÜZİKALDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

EDDİE Redmayne, profesyonel oyunculuk kariyerine West End Tiyatrosu'nda başladı. İlk filmleri Like Minds (2006), Kirli Sırlar (2006) ve Elizabeth: Altın Çağ (2007) oldu. Redmayne sahnede 2009-2010 yılları arasında Kırmızı ve 2011-2012 yılları arasında II. Richard yapımlarında rol aldı. İlki ona Bir Oyunda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülü ve Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu dalında Laurence Olivier Ödülü kazandırdı. Müzikalde En İyi Erkek Oyuncu dalında Laurence Olivier Ödülü'nü kazandı.