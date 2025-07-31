’Gözleri KaraDeniz’ kalplere dokunacak

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni sezonun merak edilen projelerinden Gözleri KaraDeniz'in ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi, ilk tanıtımıyla izleyicinin kalbine dokunmayı başardı. Tanıtımdaki duygusal anlar, dizinin iz bırakacak hikayesine işaret ederken vatandaşlardan övgü dolu yorumlar aldı.