Kuruluş Osman İspanya’da

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. atv'nin gönüllerde taht kuran başarılı dizisi Kuruluş Osman, İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia ile yapılan anlaşma neticesinde İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor.

BUGÜN YAYINDA

Yapılan satış anlaşması doğrultusunda, dünya çapında büyük ses getiren ve 100'e yakın ülkede yayınlanan Kuruluş Osman'ın, İspanya'nın önde gelen medya gruplarından Atresmedia bünyesindeki Kanal 6 (laSexta) kanalında, "Imperio" adıyla bugün yayın hayatına başlayacak. Kuruluş Osman dizisi, her çarşamba akşamı prime time kuşağında İspanyol izleyiciyle buluşacak.

İspanyol izleyicilerin de kalbini fethetmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, yurt dışında adından sıkça söz ettiriyor.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Kuruluş Osman (Imperio), bugüne kadar aralarında Venice TV Awards'ta En İyi Dizi ödülü de bulunan 30'dan fazla uluslararası ödül kazanarak küresel bir başarıya imza attı. Sürükleyici hikayesi, sinematik anlatımı ve güçlü karakterleriyle dünya genelinde milyonlarca seyircinin gönlünde taht kurdu. Bu prömiyer, atv Distribution'ın Avrupa'daki gücünü bir kez daha perçinlerken, Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki büyüleyici etkisini ortaya koyuyor.