Şoray Uzun’un Çeşme tatili su engeline takılmadı

HER sene yaz tatili için Çeşme'yi tercih eden ekranların sevilen yüzü Şoray Uzun, bir kez daha serinlemek için Çeşme'ye demir attı. Bu yaz İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle ilk başta Çeşme'ye gelmekte tereddüt eden ünlü oyuncu ve sunucu, ÇEŞTOB (Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Başkanı Orhan Belge ile konuştuktan sonra gönül rahatlığıyla yola çıktığını dile getirdi. Uzun, "Birkaç hafta önce ÇEŞTOB Başkanı Orhan Bey ile telefonda görüştük. Orhan Bey de ilçedeki otellerin büyük çoğunluğunda su kesintisi yaşanmaması adına önlemlerin alındığını, herhangi bir endişeye gerek olmadığını ifade etti. Bunun üzerine vakit kaybetmeden rezervasyonumuzu yaptırıp yola çıktık. Bizim için Çeşme'siz bir yaz tatili, tatilden sayılmaz" dedi.

'ZATEN HAZIRLIKLIYDIK'

PEK çok kişinin aynı soruyu kendisine yönelttiğini belirten Orhan Belge ise "Bu yaz su sorununun yaşanacağı gerçeği zaten ortadaydı. Ancak biz turizmciler ve otel işletmecileri olarak bu konuda hazırlıklıydık. Büyük otellerimizin çoğunda kendi kuyuları var. Bazıları da deniz suyu arıtma sistemleri kurdu" dedi.