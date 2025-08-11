İncir Festivali’nde müziğe doydular

BUHARKENT Belediyesi'nin düzenlendiği festival, bu yıl da renkli etkinlikler ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne performanslarıyla dolu dolu geçti. Festivalin ikinci gününde müzik ve coşku adeta zirveye ulaştı. Buharkent'te festival, sadece müzikle değil kültürel yarışmalar ve spor etkinlikleriyle de dikkat çekti.

TATLI YARIŞMASI

GELENEKSEL hale gelen taze incir dağıtımı, bu yıl da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festival alanında kurulan stantlarda dağıtılan incirler, misafirlere ikram edildi. Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yüzme ve su topu yarışmaları festivale heyecan kattı. Aynı zamanda düzenlenen İncir Tatlısı Yarışması da renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmada Ayşe Sırıkoğlu birinci olurken, Alime Çubuk ikinci, Vesile Uygun ise üçüncülük elde etti. Dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Kentin Çocukları Voleybol Turnuvası"nda derece alan takımlar ise konser aralarında sahneye davet edilerek kupa ve ödüllerini aldı.

İNTİZAR SAHNEYİ SALLADI

İLK günün gecesinde sahne alan Uğur Işılak, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Festivalin ikinci gecesinde ise Başak Akıncı ve Popstar Harun'un ardından sahneye çıkan İntizar, söylediği duygusal şarkılarla Buharkent gecesine damga vurdu. Coşkulu kalabalık, sevilen sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti.