Playback kavgası

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Açıklamasına "Kamuoyunun Dikkatine! Ben, zaferlerin kadınıyım... Hadi evlerinize... Haydeee!!!" sözleriyle başlayan Ersoy, teknolojinin arkasına sığınıp sahnede 'okuyormuş gibi' yapanları 'sahtekar' ve 'yalancı' olarak nitelendirdi.

Bülent Ersoy'un "Ben, zaferlerin kadınıyım... Hepinize tokadı bastım" sözleriyle meydan okuması, 50 yıllık husumeti yeniden gündeme getirdi.

AJDA PEKKAN İDDİASI

Ersoy'un, Ajda Pekkan'ı hedef aldığı iddia edilirken sahnede hiçbir teknolojik yardım almadan gırtlağını parçalarcasına şarkı söylediğini belirtti. Açıklamasında, ustaları Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'i de anan Ersoy, "Bugün yaşanan rezillikleri görselerdi, içiniz kan ağlardı" dedi. Yakın zamanda "çok kıymetli" olarak anılan bir sanatçının konserinde yaşananları anlatan Ersoy, "Sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular 'Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik' diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın küslüğü 1970'li yıllarda başlamış 2000'li yıllarda da devam etmişti.

UÇAKTAKİ TOKATLI HUSUMET

BÜLENT Ersoy ve Ajda Pekkan arasındaki husumet, 1970'li yıllara dayanıyor. Kulis dedikodularıyla başladığı iddia edilen gerilim, o dönem aynı uçağa denk gelen ikili arasında herkesin içinde yaşanan ve Ersoy'un Pekkan'ı tokatladığı iddia edilen olayla noktalanmıştı. İkili 2013 yılında bir iftar yemeğinde de tartışma yaşamış ve mahkemelik olmuştu.