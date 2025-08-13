Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek Papa 14. Leo'dan masum çocukları kurtarmak için yardım çağrısında bulundu. Madonna, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Papa 14'üncü Leo'ya seslenerek, "Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için Papa'nın elinden geleni yapmasını istiyorum" dedi.

7 Grammy sahibi olan ünlü şarkıcı, Papa 14'üncü Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

Madonna, "Bir anne olarak, onların acılarını izlemekten kendimi alamıyorum. Dünyanın çocukları hepimizin." diyerek Gazze'deki çocukların yaşadığı zor koşullara vurgu yaptı.

'EN GÜZEL HEDİYE'

Madonna sosyal medya hesabından "Çok geç olmadan ışığını çocuklar için getir. Bir anne olarak onların acı çekmesine dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir. Gazze'ye girişine engel olunmayacak tek kişi sizsiniz. Masum çocukları kurtarmak için insani yardım kapılarının tamamen açılması gerekiyor" dedi.

Madonna, "Siyaset değişim getirmez yalnızca farkındalık getirir. Bugün oğlum Rocco'nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en güzel hediye, herkesten Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmalarını istemek olduğunu düşünüyorum. Kimseyi suçlamıyorum veya taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Sadece bu çocukların açlıktan ölmemeleri için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadeleriyle paylaştı.