Ünlülerden müzik platformuna tepki yağdı

TÜRKİYE'DE müziğin en çok dinlendiği dijital platformlardan biri, müzik dünyasında tartışmaların odağında yer alıyor. Listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atılmasının ardından platformun genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

Tan Taşçı, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor?' gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" ifadelerini kullandı. 'Ebo' adı ile tanınan İbrahim Tilaver de tartışmaya dahil oldu. İbrahim Tilaver de sosyal medya paylaşımına platformu etiketleyip "Bot atan, rüşvet ile kendini listelere sokan sanatçıları ve yapım şirketlerini kamuoyu ile paylaşın" dedi.