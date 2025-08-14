Gözleri KaraDeniz’den ilk tanıtım

atv yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Bir süredir beklenen dizi Gözleri KaraDeniz'in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağarken, tanıtımın derin atmosferi dizinin güçlü hikâyesine dair ipuçları verdi. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı diziden gelen tanıtım, izleyicileri daha ilk sahnelerden içine çekerek yoğun duygulara sürükledi.

AŞK VE MÜCADELE

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor. Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkını merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

İLGİYLE İZLENMİŞTİ

ÖZGE Yağız daha önce atv ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Safir dizisinde de rol almıştı. Başrolü İlhan Şen'le paylaştığı dizi Eylül 2023'te başlamış, Şubat 2024'te bitmişti. Ama bu dizi daha sonra yurtdışında da izlenmeye başlanmış, başka ülkelerde de ilgi odağı olmayı başarmıştı.