Dayı rolünden çıkamıyor

Yer aldığı dizi ve sinema filmlerinde kabadayı rollerini üstlenen oyuncu Ufuk Bayraktar, yıllardır canlandırdığı karakterlere özendi. Bayraktar, geçen hafta beş kişiyle birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki bir restorana giderek işletme sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin" dedi.

Görüntülerde Bayraktar'ın mekan sahibine saldırdığı görüldü.

"SENİ VURACAĞIM"

Ufuk Bayraktar'ın, istediği haracın ödenmemesi nedeniyle aynı restorana önceki gün tekrar gidip bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğünü söylediği ve bir kişiye tehditler savurarak 'Seni vuracağım' diyerek bağırdığı görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkması ve şikâyet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Ufuk Bayraktar'ı gözaltına aldı.

Ufuk Bayraktar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 43 yaşındaki oyuncu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncunun ilk vukuatının bu olay olmadığı ortaya çıktı. 2007'de, ruhsatsız silahla kavgaya karıştığı için 6 aylık hapis cezası alan Bayraktar'ın 2020 yılında ise, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.