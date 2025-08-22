Ezel dizisinin Ufuk Bayraktar'ı dayı rolünden çıkamıyor!

Adliyeye sevk edilen 43 yaşındaki oyuncu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Oyuncunun ilk vukuatının bu olay olmadığı ortaya çıktı. 2007'de, ruhsatsız silahla kavgaya karıştığı için 6 aylık hapis cezası alan Bayraktar'ın 2020 yılında ise, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

