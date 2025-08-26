Göl Gazinosu kapılarını açıyor

İZMİR'DE yer alan sahnesinde ağırladığı sayısız sanatçı, doğa içindeki eşsiz yapısı ve unutulmaz anılarıyla kent ve ülke tarihinde iz bırakan Kültürpark Göl Gazinosu, yeniden İzmirlilerle buluşmak için gün sayıyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık iki yıl önce başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

ÜNLÜLERİN UĞRAK NOKTASIYDI

YENİDEN inşa edilen Göl Gazinosu binası ve alanı tamamlayan yapay gölette son düzenlemelere geçildi. Tesis, 29 Ağustos - 9 Eylül arasında yapılacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) kapılarını açacak. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı'ndaki bu gazinoda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca sahne aldı. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya- Metin Akpınar gibi ünlü oyuncular da bu gazinoda unutulmaz tiyatro gösterilerine imza attı.