Ortaylı ve Bayülgen İzmir’de Büyük Taarruz’u konuştu

BÜYÜK Taarruz'un 103. yıl dönümünde Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen İzmirlilerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Büyük Taarruz ve Cumhuriyet'in Kurucu Ruhuna Yolculuk" başlıklı söyleşiye katılan Bayülgen ve Ortaylı'ya İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Söyleşiyi dikkatle takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'ta yapımını sürdürdükleri ve eylül ayında açmayı planladıkları kütüphaneye Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adını vereceklerini duyurdu.

KÜTÜPHANE SÜRPRİZİ YAPILDI

TUGAY, "Biz arkadaşlarımızla bu dönem, en az 4 tane kültür merkezi yapacağız. Bir tane Kültürpark'ın içinde yapılıyor. O kütüphaneye isminizi vermek istiyoruz, kabul eder misiniz? 20 Eylül gibi açmayı düşünüyoruz. Kabul ederseniz büyük onur duyarız" dedi. Ortaylı, "Çok büyük hediye oldu" diyerek teşekkür etti.