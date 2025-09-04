  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin Hande Ünsal Selendi’yi coşturdu

Hande Ünsal Selendi’yi coşturdu

Sahneye çıkan Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Hande Ünsal’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ADEM ÇAKIR

Giriş Tarihi: Gazete

Hande Ünsal Selendi’yi coşturdu
MANİSA'NIN Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ve ilk kez düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali kapsamındaki halk konserinde Hande Ünsal sahne aldı. Ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Selendi Belediyesi tarafından organize edilen konserde Ünsal'ın şarkılarına eşlik eden gençler geceye renk kattı. Hande Ünsal sahnede pop ve fantezi müzikleri seslendirirken, dansçı kızları da kendisine eşlik etti. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konser geç saatlerde sona erdi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA