Hande Ünsal Selendi’yi coşturdu

MANİSA'NIN Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü ve ilk kez düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali kapsamındaki halk konserinde Hande Ünsal sahne aldı. Ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Selendi Belediyesi tarafından organize edilen konserde Ünsal'ın şarkılarına eşlik eden gençler geceye renk kattı. Hande Ünsal sahnede pop ve fantezi müzikleri seslendirirken, dansçı kızları da kendisine eşlik etti. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı konser geç saatlerde sona erdi.