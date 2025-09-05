Caroline Koç’un Mucizevi sevgisi

İLK KEZ KUYRUK SALLADI

Koç, "Mucize evimize geldi ve sevgimizle dolu, huzurlu bir gece geçirdi. Bugün veteriner kontrolüne götürdük. Cuma günü de fizik tedavisine başlayacak. Buraya gelene kadar emek veren, tedavilerini organize eden ve onunla ilgilenen herkese gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Mucize'nin ilk kez kuyruğunu salladığını ve kardeşleriyle tanıştığını belirten Koç, "Onlar da onu büyük bir sevgiyle karşıladı, çok mutlular. Ona dikkatli davranılması gerektiğini hemen fark ettiler ama yanından da ayrılmak istemiyorlar. Biz Mucize geldiği için çok mutlu ve heyecanlıyız. Travmalarını unutturmak için her şeyi yapacağız" notuyla paylaştı.