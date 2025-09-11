“Nurlarda uyu güzel yüzlüm”

GEÇTİĞİMİZ aylarda 2.5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yeni düşen Tanyeli'nin eşi paylaşımı ile yürekleri dağladı. Eşinin vefatının ardından sık sık paylaşım yapan ve her fırsatta eşini anmayı sürdüren İlker Sünneli bu sefer Tanyeli'nin mezarını ziyarete gitti. Acılı eş Sünneli, Tanyeli'nin mezarını paylaşarak, "Nurlarda uyu güzel yüzlük, güzel kalplim. 2 gün birbirimizi göremediğimizde ne kadar özledik birbirimizi diye sorardık. 'Çooooooooooook' derdik. Şimdi aylar oldu, 'Ne kadar özledin?' derse; yazamayacak kadar çok..." notunu düştü.