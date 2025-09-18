İki ustadan “Yan Yana” sergi

MİMARLIK ve ressamlık yönüyle de biline Türk Pop Müziği'nin usta sesi Erol Evgin ile Türk resim sanatının dünyaca ünlü ismi Devrim Erbil, İzmir'de ortak bir sergide sanatlarını birleştirdi. Çok sayıda davetlinin ilgi gösterdiği "Yan Yana" adlı serginin açılış töreni, Konak Pier AVM'de gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü ise Zeki Hozer'in üstlendiği etkinliğe İzmir'in sanat ve cemiyet hayatından davetlilerin yanı sıra İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzBB Başkanı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da sergiyi ziyaret eden isimlerden oldu.

Daha önce Ankara, Kuşadası ve Mersin'de ortak sergi düzenleyen iki üstadın İzmir buluşmasında 40 eser görücüye çıkarıldı. Erbil, "Bugün 89 yaşıma girdim. Sizlerle birlikte olmak büyük keyif" dedi. Beyefendi kişiliğiyle her zaman takdir edilen Erol Evgin ve resim duayeni Devrim Erbil, açılış töreninde konuklarla sohbet ederken fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. "Yan Yana" sergisi, 9 Kasım Pazar gününe kadar haftanın her günü ücretsiz olarak gezilebilecek.