Ailesini hep kameradan uzak tutmuştu… İzzet Yıldızhan'ın eşini görenler hayran kaldı! 'Su gibi'

Ailesine olan bağlılığıyla tanınan 62 yaşındaki ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın 24 yıllık eşi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Dokuz çocuk babası olan Yıldızhan, özel hayatını bugüne kadar titizlikle kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.

Yıllardır merak konusu olan eşi Ajda Yıldızhan, sanatçıyla birlikte katıldığı özel bir davette ilk kez objektiflere yansımıştı. O ana ait kareler magazin gündemine adeta damga vurmuş, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan'ın, eşinin müzik kariyerine de destek verdiği öğrenildi. İlk kez görüntülenen Ajda Yıldızhan'ı görenler, "Zerafetiyle büyüledi" yorumlarında bulundu.

Sahne çalışmalarının yanı sıra iş dünyasındaki yatırımlarıyla da adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, yıllardır ailesiyle gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor ve her fırsatta aile değerlerine verdiği önemi vurguluyor.