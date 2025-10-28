Doğanın tam ortasındaki yuvası göz kamaştırdı! Şarkıcı Nadide Sultan’ın evi görenleri hayran bıraktı...

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran Nadide Sultan, 'Konyalım'la hafızalara kazınmıştı.

Zaman içinde adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı bu kez farklı bir konuyla dikkat çekti.

Sultan'ın doğanın tam ortasında bulunan evi görenleri hayran bıraktı...

İşte Nadide Sultan'ın evi!

Sultan'ın kahverengi ağırlıklı olan oturma odasına minimal tablolarla hareket katılmış.

Tablo zevkini yemek masası köşesine de yansıtan başarılı şarkıcı, özenle seçtiği dekoratif detaylarla beğeni topladı.

Kahverengini salonda bırakan Nadide Sultan'ın mutfağı, beyaz dolaplarla ferah bir görünüme kavuşmuş.

Sultan son olarak yatak odasında sadeliğe giderek gösterişten uzak, zarif bir tarz benimsemiş.