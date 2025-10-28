  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin Yeşilçam'a kıvır kıvır saçlarıyla damga vurmuştu! Yaprak Özdemiroğlu'nu görenler gözlerine inanamadı: 62 yaşında zamana meydan okumuş...

Şekerpare filmiyle hafızalara kazınan, kıvırcık saçları ve sıcak gülüşüyle Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 62 yaşındaki usta oyuncunun son hali, ‘zamana meydan okuyor’ dedirtti!

1983 yapımı 'Şekerpare' filmi, yazar Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" isimli tiyatro oyununda esinlenerek Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer aldı.

Filmin başrollerinde ise İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu boy gösterdi.

Usta oyuncular arasında, güzelliği ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Yaprak Özdemiroğlu da yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Artık 62 yaşında olan Özdemiroğlu son haliyle 'zamana meydan okuyor' dedirtti!

Sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan usta oyuncu, sevenlerine sık sık paylaşım yapıyor.

Yaprak Özdemiroğlu yaptığı paylaşımlarla, 'o hala Şekerpare' yorumları alıyor...

