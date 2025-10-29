Arnavut Kaldırımı’nın minik çocuğu büyüdü! 35 yaşındaki Batuhan Aydar son haliyle 'maşallah' dedirtti...

90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Arnavut Kaldırımı ile hafızalara kazınan Demet Sağıroğlu, sadece sesiyle değil, klibiyle de döneme damgasını vurmuştu.
Klibin en dikkat çeken detaylarından biri ise elinde elma şekeriyle kamera karşısına geçen sevimli küçük çocuktu.
O minik çocuk, yıllar sonra yakışıklı bir delikanlı olarak yeniden gündeme geldi.
O dönem klipteki masum gülümsemesiyle herkesin aklında yer eden Batuhan Aydar, artık 35 yaşında ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Aydar, paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor.
Mavi gözleri ve karizmatik tarzıyla dikkat çeken Aydar'ın son halini görenler, "Zaman gerçekten hızlı geçmiş" yorumlarında bulunuyor.
Bir döneme damgasını vuran o klibin küçük yıldızının bugünkü hali, nostalji severleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.