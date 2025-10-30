Herkes onu ‘İmparator’ olarak tanıdı… Ama İbrahim Tatlıses’in bu ünvana giden yolculuğu bambaşkaydı! İşte ünlü sanatçının şaşırtan ilk mesleği…

Türk müziğinin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, yıllardır hem güçlü sesi hem de sahnedeki karizmasıyla milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim.

Ancak Tatlıses için 'İmparator' ünvanını almak hiç de kolay olmadı... Şimdilerin en güçlü sesleri arasında yer alan Tatlıses, aslında sanat dünyasına adım atmadan önce bambaşka bir hayat yaşıyordu.