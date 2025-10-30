  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin ‘Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Murad’ıydı… 18 yaşındaki Çağan Efe Ak yaşıtlarına taş çıkarttı!

Bir dönemin “küçük şehzadesi” artık genç bir yıldız! ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’deki Şehzade Murad rolüyle hafızalara kazınan Çağan Efe Ak, 18 yaşına bastı. Yakışıklılığı ve değişimiyle dikkat çeken genç oyuncu, hem eğitimine hem kariyerine odaklanıyor.

Bir zamanların minik yıldızlarından Çağan Efe Ak, büyüdü ve adeta bambaşka biri oldu.

Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, 2016 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde canlandırdığı Şehzade Murad karakteriyle tanınmıştı.

6 Haziran 2007 doğumlu olan Ak, oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım attı. Ardından sevilen televizyon projelerinde rol alarak kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti.

Şimdilerde 18 yaşında olan başarılı isim, eğitimine İstanbul'da devam ederken bir yandan da oyunculuk alanında kendini geliştirmeyi sürdürüyor.

Zaman içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviren Çağan Efe Ak, sosyal medyada da beğeni toplayan kareleriyle gündeme geliyor.

Küçüklüğünden beri ışığıyla dikkat çeken genç yetenek, geleceğin iddialı oyuncuları arasında gösteriliyor.

