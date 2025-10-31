  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin Bir dönem sokakta adım atamıyordu... Popstar şampiyonu Abidin müziği bırakıp bambaşka bir kariyere yöneldi

Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San’ın jüri koltuğunda oturduğu Popstar'ın şampiyonu Abidin Özşahin, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin yıldızı müziği bırakıp bambaşka bir kariyere yöneldi. Abidin bakın şimdi ne yapıyor!

Müzik yolculuğu kısa sürdü

Yarışmayı kazanmasına rağmen Özşahin'in müzik serüveni beklenen çıkışı yakalayamadı. Bir dönem sahne alan ve albüm çalışmaları yapan Popstar Abidin, zamanla müzik dünyasından uzaklaşmayı tercih etti. İstediği ilgiyi göremeyen sanatçı, ekranlardan da çekilerek bambaşka bir hayata yöneldi.

İstanbul'dan ayrılıp rotasını değiştirdi

47 yaşındaki Abidin Özşahin, artık İstanbul'da değil. Müziği profesyonel olarak bırakma kararı alan Özşahin, kariyerinde köklü bir dönüşüm yaşadı. Günümüzde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Müziğe ise sadece bir tutku olarak, hobi düzeyinde yer veriyor.

Yeni mesleğiyle şaşırttı

Popstar yarışmasıyla hafızalara kazınan Abidin Özşahin'in sahneleri bırakıp farklı bir sektörde yoluna devam etmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü ismin yeni yaşam tarzı ve mesleği, onu yıllar önce tanıyan birçok kişiyi hayrete düşürdü.

