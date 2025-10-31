Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Şabaniye’nin Nazlı’sıydı...Çiğdem Tunç yıllara meydan okuyor

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Şabaniye', 80'li yıllara damga vurarak beyazperdenin en sevilen filmleri arasında yer almıştı.

Başta Kemal Sunal olmak üzere, Erdal Özyağcılar, Adile Naşit, Aliye Rona ve Reha Yurdakul gibi birçok usta ismi bir araya getiren film, yayınlandığı dönemde izleyiciden büyük ilgi görmüştü.

Görenlerin Perihan Savaş'ı anımsadığı Çiğdem Tunç da performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tunç, uzun yıllar ekranlardan uzak kalsa da hafızalardaki yerini korumayı başardı...

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ!

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan usta oyuncu, sık sık sevenleriyle fotoğraf paylaşıyor.

62 yaşındaki sanatçı, hem görünümü hem de yıllardır koruduğu sahne disipliniyle beğeni topluyor.