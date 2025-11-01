Çocuklar Duymasın’da Zeyno Günenç’in oğluydu...Çocuk yıldız Eren Khamis koca delikanlı oldu

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu.

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor.

Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor.

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun sık sık bir araya geliyor. Geçen aylarda Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu.

"BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ"

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç "🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁" notuyla paylaştı.