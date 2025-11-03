Usta Tiyatrocu Behzat Uygur’un oğlu genç oyunculardan çıktı! Meğer dedesinin...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Behzat Uygur, hem sahnedeki başarısıyla hem de özel hayatındaki örnek duruşuyla takdir toplayan bir sanatçı.

34 yıldır eşi Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü tiyatrocu, sanat dolu bir ailenin de gurur kaynağı.

Uygur çiftinin bu evlilikten iki oğulları bulunuyor.

Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri.

Dedesinin adını taşıyan genç oyuncu tıpkı büyükbabası gibi sahnelerde parlamaya devam ediyor.

Tiyatronun efsane ismi Nejat Uygur'un torunu, hem fiziksel benzerliği hem de sahne performansıyla izleyenleri büyülüyor.