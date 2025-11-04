Banu Alkan'ın acı günü: Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp hayatını kaybetti

Olay, Altınkum Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Osman Alkan yürürken aniden dengesini kaybedip yere düştü.
Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi ancak Osman Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Alkan'ın başına aldığı darbe sonucu vefat ettiğini belirledi.
Osman Alkan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Banu Alkan, kardeşinin ani ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.