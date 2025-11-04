’Hayat Bilgisi’nin ’Beton Ayşe’siydi... Hayfa Safi’nin değişimi görenleri şoke etti: Hayatını sokak hayvanlarına adamış...

Yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve 2003-2006 yıllar arsında ekranlarda yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, yıllar geçmesine rağmen hafızalarda hala taze bir yer ediniyor.

4 sezon boyunca evlere misafir olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla da sık sık gündeme geliyor.

Özellikle genç oyuncuların yıllar içindeki değişimi de bir hayli merak konusu oluyor.

Bu isimlerden biri de 'Beton' karakterini canlandıran ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Hayfa Safi.

Uzun zamandır ekranlara olmayan ve kendine başka bir yol çizen Safi'nin değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyunculuğu bırakan ve kendini sokak hayvanlarına adayan 47 yaşındaki isim, sevenleri tarafından sevilerek hala takip ediliyor.