Haberler Magazin Kaygısızlar dizisinin ’Burcu’su ve ’Eleman’ı yıllar sonra ortaya çıktı! Damla Özen ve Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor!

Absürt mizahın ekranlara damga vurduğu o yılları hatırlıyor musunuz? 3 karısı ve tam 36 çocuğuyla İstanbul'a göç eden Memnun Kaygısız'ın sıra dışı hikâyesi 1994'te 'Kaygısızlar' dizisiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Dizide Burcu'ya platonik aşkıyla kendini komik durumlara sokan Eleman karakteri ise tam anlamıyla efsane olmuştu! İşte o unutulmaz karakterlerin arkasındaki isimler şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor...

HABER MERKEZİ

Türk televizyon tarihinin en çılgın ailelerinden biri ekranlara Kaygısızlar ile damga vurmuştu! 3 kadın, 36 çocuk ve 1 adamdan oluşan bu dev aile, 40 kişi birden askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri ise şüphesiz ailenin en büyük oğlu Eleman'dı! Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen Eleman karakterine hayat veren ismin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Eleman'ın, aşık olduğu Burcu karakterini canlandıran Damla Özen'in değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Bir zamanların fenomen dizisi Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen ve Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı! Görenleri şaşkına çeviren değişimleriyle gündem olan ikiliye bir de şimdi bakın!

Kaygısızlar dizisinde Burcu karakterine hayat veren Damla Özen, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Kaygısızlar'da Eleman'ı Yalçın Avşar canlandırıyordu. İşte Yalçın Avşar'ın son hali...

