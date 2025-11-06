Güllü'nün kızı hakkında kan donduran iddia: Ben bu kadını öldüreceğim! Yaptım ama çok pişmanım





"'BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM ABLA' DEDİ"

Güllü'nün cenazesinden sonra Tuğyan'ın evinde yaşadıkları diyaloğu anlatan Bircan D., "Ben Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın' diye sordum, burada kastettiğim bana attığı medyaya da yansıyan mesajlardı, Tuğyan da bana 'abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi. Bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim. Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanım rahatsız ettiği için Ferdi beye ulaştım ve ona anlattım. Bu süreçte Tuğyan'la bu konu hakkında hiç konuşmadık ancak ben Tuğyan'a 'sen kendini topla konuşacağız' demiştim. Yukarıda belirttiğim mesajlarda şu hususlar da geçiyordu. Tuğyan bana 'annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye soruyordu. Ben Tuğyan'ı sakinleştirmeye çalıştım, hatta manevi abim olan Çağrı'yı aradım. Ben yetişemeyeceğim için Çağrı'nın Tuğyan'ı sakinleştirmesini istedim. Bu olay üzerine Çağrı Tuğyan'ın yanına gitti ve Tuğyan'ı sakinleştirdi" dedi.





"GÜLLÜ ABLAYI TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tuğyan'ın sinirlenince çok farklı olduğunu dile getiren Bircan D., "Falçatayla, bıçakla kendine koluna zarar vermişliği vardır. Acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin zaman zaman bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, K. ile sevgili olmasından sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu. Çünkü K. ile Tuğyan arasındaki tek engel Gül ablaydı. Cenaze günü Tuğyan ve arkadaşı Sultan olay anını anlatırken birbiriyle çelişiyorlardı. Sultan aynada alnına baktığını söylerken Tuğyan ikimiz oynuyorduk diyordu. Hatta ben de savcıya ifade verirken herkes bildiğini anlatsın birbirinizin başını yakmayın olay neyse onu anlatın dedim. Güllü ablanın düştüğü binanın karşısında bulunan binada kan lekeleri vardı. Bu lekeler nasıl temizlendi bilmiyorum. Ben bu olayın kaza olduğunu düşünmüyorum. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.