Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı, Kemal Sunal’ın oğluydu...Soner Yağız son haliyle şaşırttı!

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan 'Kapıcılar Kralı'nın çocuk oyuncusu Soner Yağız aradan geçen 48 yıl sonra ortaya çıktı. Yaşlandığı gözlenen Yağız, oyunculuğu bıraktı. Bir dönemin ünlü oyuncusu bakın şimdi ne yapıyor!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ ve Sevil Üstekin gibi usta isimlerin rol aldığı Kapıcılar Kralı, sinema dünyasında unutulmaz yapımlar arasına girdi. Filmin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken, senaryosu ise usta kalem Umur Bugay tarafından yazılmıştı.

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan filmde, Kemal Sunal zeki ve kurnaz kapıcı Seyit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

1976 yılında yayınlanan Kapıcılar Kralı'nda İbram rolünü oynayan Soner Yağız, son haliyle dikkat çekti.

ŞİMDİLERDE 50'Lİ YAŞLARINDA

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

