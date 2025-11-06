’Popstar’ yarışmasıyla adını duyurmuştu... Şarkıcı Bayhan’ın siyahlar içindeki evi hayran bıraktı: Tesbih koleksiyonu olay oldu!

Yarışmacıları ve jüri üyeleriyle akıllara kazınan Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri de Bayhan Gürhan olmuştu.

Sesiyle bir döneme damga vuran şarkıcı, bu kez müzikle değil, eviyle gündeme geldi.

Bayhan Gürhan'ın evinde siyah tonları ön planda. Ünlü sanatçını evin genelinde hakim olan koyu renkler, sade ve modern bir atmosfer oluşturuyor.

Deri koltuklar, siyah perdeler ve sade aksesuarlar, evin genel tarzını tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.

Oldukça şık ve sade bir evi olduğu görülen şarkıcının yaşam alanında en çok dikkat çeken detay ise tespih koleksiyonu oldu.

Düzenli şekilde sergilenen koleksiyon, evin dekorasyonuna farklı bir hava katıyor.

Siyahın zarafetini yansıtan dekorasyon tercihleriyle dikkat çeken Bayhan Gürhan'ın evi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.