’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

Arka Sokaklar'da "Komiser Murat" karakterine hayat veren Uğur Pektaş, uzun bir süredir ekranlardan uzak olsa da, son haliyle yeniden gündeme geldi.

46 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla adeta "zamana meydan okuyor" dedirtti.

Bir dönem sadece oyunculuğuyla değil, karizmatik duruşu ve sempatik tavırlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pektaş, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Uğur Pektaş, son dönemde doğal yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Oyuncunun güncel halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Hiç değişmemiş", "Yıllar ona hiç dokunmamış", "Hala aynı karizma" gibi yorumlar yaptı.