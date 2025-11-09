  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin 'Arka Sokaklar'ın yakışıklı komiseri Murat'tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş'a zaman hiç uğramamış!

'Arka Sokaklar'ın yakışıklı komiseri Murat'tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş'a zaman hiç uğramamış!

Arka Sokaklar’da “Komiser Murat” rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, yıllar sonra yeniden gündemde! 46 yaşındaki oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi! Adeta yıllara meydan okuyor...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

Arka Sokaklar'da "Komiser Murat" karakterine hayat veren Uğur Pektaş, uzun bir süredir ekranlardan uzak olsa da, son haliyle yeniden gündeme geldi.

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

46 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla adeta "zamana meydan okuyor" dedirtti.

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

Bir dönem sadece oyunculuğuyla değil, karizmatik duruşu ve sempatik tavırlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pektaş, Arka Sokaklar dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Uğur Pektaş, son dönemde doğal yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

Oyuncunun güncel halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Hiç değişmemiş", "Yıllar ona hiç dokunmamış", "Hala aynı karizma" gibi yorumlar yaptı.

’Arka Sokaklar’ın yakışıklı komiseri Murat’tı... 46 yaşındaki Uğur Pektaş’a zaman hiç uğramamış!

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA