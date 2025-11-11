Dillerden düşmeyen bir aşk: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti nasıl tanıştı?

2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinde tanıştığı Yağmur Atacan ile 2008 yılında bir ömrü mutluluğa evet dedi. Aralarında 9 yaş farkı bulunan ünlü çiftten Pınar Altuğ, eşi Atacan ile tanışma anlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

İlk karşılaşmaları ile romantik bir ilişkiye adım atan Altuğ ve Atacan, o dönemde magazin basınında en çok konuşulan ünlüler arasındaydı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ KOCAMLA BERABER OLMAKTI"

İlişkilerine henüz yeni adım atmışlarken birçok kişiden "uzun sürmez" cümleleri yükselse de Pınar Altuğ, eleştirilere kulak vermediklerini şu sözlerle açıkladı:

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."