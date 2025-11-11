Dillerden düşmeyen bir aşk: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti nasıl tanıştı?

Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazındı.
Altuğ, son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih ediyor olsa da özel yaşamı ve yaptığı samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Ünlü oyuncu, herkesin dilinde olan bir aşk yaşıyor. Eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.
PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN NASIL TANIŞTILAR?
2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinde tanıştığı Yağmur Atacan ile 2008 yılında bir ömrü mutluluğa evet dedi. Aralarında 9 yaş farkı bulunan ünlü çiftten Pınar Altuğ, eşi Atacan ile tanışma anlarını şu sözlerle dile getirdi:
"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."
İlk karşılaşmaları ile romantik bir ilişkiye adım atan Altuğ ve Atacan, o dönemde magazin basınında en çok konuşulan ünlüler arasındaydı.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ KOCAMLA BERABER OLMAKTI"
İlişkilerine henüz yeni adım atmışlarken birçok kişiden "uzun sürmez" cümleleri yükselse de Pınar Altuğ, eleştirilere kulak vermediklerini şu sözlerle açıkladı:
"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."
2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.
ELEŞTİRELERE KULAK ASMIYORLAR
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.