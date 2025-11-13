Pelin Akil ve Anıl Altan evliliği bitti mi? Şaşırtan Portekiz vatandaşlığı iddiası!

VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN...

Üstündağ'ın iddiasına göre boşanmama sebebi Altan ve Akil'in Portekiz vatandaşlığı almak istemesi. Mehmet Üstündağ konuya dair şu ifadeleri kullandı: "200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar"