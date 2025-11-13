Pelin Akil ve Anıl Altan evliliği bitti mi? Şaşırtan Portekiz vatandaşlığı iddiası!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişler, İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.
Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu.
ŞAŞIRTAN İDDİA
Evliliklerini sonlandırdıkları bilinen Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında şaşırttan bir iddia ortaya atıldı.
Bir televizyon programına çıkan Mehmet Üstündağ'in öne sürdüğü bilgiye göre ikili hala boşanmamış.
VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN...
Üstündağ'ın iddiasına göre boşanmama sebebi Altan ve Akil'in Portekiz vatandaşlığı almak istemesi. Mehmet Üstündağ konuya dair şu ifadeleri kullandı: "200 bin Euro'ya ev aldılar, oturum izni için başvuruları vardı. Zaten resmi boşanma da yok aralarında. Yıl sonunda bu süreç belli olunca boşanacaklar"
KIZLARI İÇİN Mİ BİR ARAYA GELDİLER?
Öte yandan Pelin Akil ve Anıl Altan geçtiğimiz günlerde kızları için bir araya gelmişti.
Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirmişti.
O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum almıştı.