Uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı

DİLAN POLAT: "PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR" Hem saçında hem kanında uyuşturucu madde tespit edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, doğal saçtan oluşan protez kullandığını belirterek, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını aktardı.

KAAN YILDIRIM: "SONUÇLAR YANLIŞ"

Oyuncu Kaan Yıldırım, kanında uyuşturucu madde çıkmasına karşın saçında herhangi bir bulgu olmamasına dikkat çekerek raporun hatalı olduğunu savundu. Uyuşturucu kullanmadığını belirten Yıldırım, çıkan sonuca itiraz etti.