Güllü'nün kızının ses kayıtları ortaya çıktı: Seni atacağım şimdi

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, cinayet suçlamasıyla yurtdışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. SABAH, Güllü'nün cinayetin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma dosyasına giren çok önemli bilgilere ulaştı.
'ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ'
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.
İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.
ANNESİNE SON SÖZÜ 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' OLDU
Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.
Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi.