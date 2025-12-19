Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı Son dakika haberleri... Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nunda aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki, Adli Tıp Kurumu'ndaki (ATK) işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. AA









İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.



ESER KÜÇÜKEROL Aynı zamanda şüpheliler Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alındı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.