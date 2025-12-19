Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Aynı zamanda şüpheliler Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında da "fuhşa teşvik ve aracılık etme", şüpheli Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan gözaltı kararı alındı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, çeşitli fişekler, 8 tablet uyuşturucu hap, kristal şeklinde uyuşturucu, 5 likit uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 51 kartuş, çok sayıda aparat ile uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının da yer aldığı deste ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınıp serbest bırakıldı.